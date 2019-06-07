” المسند ” : الصيف أطول الفصول والشتاء أقصرها

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن فصل الصيف أطول الفصول والشتاء أقصرها.

وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من بين الفصول الأربعة دائماً فصل الشتاء هو الأقصر حيث يبلغ طوله 89 يوماً، مقابل فصل الصيف الأطول حيث يبلغ طوله 93.65 يوماً ” .

وتابع: ” السبب في ذلك أن الله قدر لكوكب الأرض عندما تكون قريبة من الشمس في فصل الشتاء، ومن أجل الانفلات من قبضة جاذبية الشمس تُسارع الأرض في الدوران حول الشمس؛ من أجل ألا تخطفها جاذبيتها العنيفة، فتحرقها في أتونها ” .

بينما أشار إلى أن في الصيف تكون الأرض بعيدة عن الشمس وعن قوة جذبها، وبالتالي تتراجع سرعتها منها صار الصيف أطول من الشتاء ” فلكيًا ” بنحو 5 أيام في نصف الكرة الشمالي بالطبع.