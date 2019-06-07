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فيديو نادر.. لحظات دينية جليلة للملك سعود أثناء إمامته للمسلمين بالمسجد الحرام

فيديو نادر.. لحظات دينية جليلة للملك سعود أثناء إمامته للمسلمين بالمسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر عن لحظات دينية جليلة لإمامة الملك سعود بن عبد العزيز –طيب الله ثراه – للمسلمين في المسجد الحرام .

وأظهر المقطع المتداول صوت الملك –رحمه الله – أثناء تلاوته للآيه القرآنية الكريمة : ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ … ” الآية سورة النحل ، خلال الركعة الثانية من صلاة المغرب .

كما اظهر المقطع مجموعة صور نادره للملك سعود بالحرم المكي الشريف أثناء زيارته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحمه …

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