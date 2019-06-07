أجيري: أثق في قدرة مصر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية

طلال الغامدي(صدى):

عبر مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية على أرضهم، متجاهلاً الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة.

حيث قال مدير منتخب مصر إيهاب لهيطة اليوم الجمعة: أجيري أبلغ اللاعبين بأنه يثق فيهم تماماً، وبأنه اختار أفضل لاعبي مصر، ويؤمن بقدرتهم على تحقيق اللقب”.

وأضاف: “حرص أجيري منذ بداية المعسكر على توضيح عدم وجود فارق بين لاعب أساسي واحتياطي، ويتعاون الجميع للتتويج بالكأس”.

يٌشار أنه اجتمع أجيري مع اللاعبين، في ظل غياب محمد صلاح للحصول على الراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، حيث تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي 21 يونيو .

فيماستخوض مصر مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو .