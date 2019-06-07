الأرصاد تنبه بسحب رعدية ورياح نشطة على الرياض والقصيم

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقتي الرياض والقصيم من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم الجمعة تسبب تدني في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية .

واكدت الهيئة في بيان لها ان الحالة المذكورة بدأت في الواحدة بعد ظهر اليوم وستستمر حتى الثامنة مساءً ، وتشمل الدوادمي وعفيف بالرياض .

بينما تبدأ في الرابعة عصراً في ” البدائع ،و الرس ، والنبهانية ، وبريدة ،عوقلة الصقور ، وعنيزة ” بمنطقة القصيم وذلك حتى الـ 11 مساءً .

وطالبت الهيئة الجميع من المواطنين والمقيمين بضرورة تحري الحيطة والحذر خاصة ً قائدي المركبات حرصاً على سلامتهم .