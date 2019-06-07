الأرصاد تنبه بسحب رعدية ورياح نشطة على الرياض والقصيم
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقتي الرياض والقصيم من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم الجمعة تسبب تدني في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية .
واكدت الهيئة في بيان لها ان الحالة المذكورة بدأت في الواحدة بعد ظهر اليوم وستستمر حتى الثامنة مساءً ، وتشمل الدوادمي وعفيف بالرياض .
بينما تبدأ في الرابعة عصراً في ” البدائع ،و الرس ، والنبهانية ، وبريدة ،عوقلة الصقور ، وعنيزة ” بمنطقة القصيم وذلك حتى الـ 11 مساءً .
وطالبت الهيئة الجميع من المواطنين والمقيمين بضرورة تحري الحيطة والحذر خاصة ً قائدي المركبات حرصاً على سلامتهم .
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