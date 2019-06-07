انتقادات وسخرية من شركة أبل بسبب حامل شاشة

وكالات(صدى):

أطلقت شركة ” أبل ” حامل الشاشة الجديد المخصص للمحترفين خلال المؤتمر السنوي للمطورين، وهو الأمر الذي أثار السخرية لدى البعض.

حيث أعلنت عن الشاشة المتطورة ” برو ديسبلاي إكس دي آر ” التي يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، إلا أن الغريب في الأمر هو أن شركة ” أبل ” تبيع الشاشة من دون الحامل، الذي يباع بصورة منفصلة مقابل 999 دولارًا.

حيث يوازي سعر ” حامل الشاشة ” سعر هاتف آيفون إكس إس جديد، حيث وُجهت موجة انتقادات حادة للشركة على موقع تويتر وحملت وسم ” قطعة معدنية بسعر ألف دولار ” .

ويتميز ” حامل الشاشة ” بقابليته للضبط بما يتناسب مع المستخدم، ويمكن التحكم بارتفاع ودرجة الميلان والالتفاف أو الدوران، بالإضافة إلى أنه يمكن القول إن الحامل يتسم بكونه مصقولًا وعصريًّا.