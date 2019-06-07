  • الجمعة 7

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. انتقادات وسخرية من شركة أبل بسبب حامل شاشة

انتقادات وسخرية من شركة أبل بسبب حامل شاشة

انتقادات وسخرية من شركة أبل بسبب حامل شاشة
وكالات(صدى):

أطلقت شركة ” أبل ” حامل الشاشة الجديد المخصص للمحترفين خلال المؤتمر السنوي للمطورين، وهو الأمر الذي أثار السخرية لدى البعض.

حيث أعلنت عن الشاشة المتطورة ” برو ديسبلاي إكس دي آر ” التي يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، إلا أن الغريب في الأمر هو أن شركة ” أبل ” تبيع الشاشة من دون الحامل، الذي يباع بصورة منفصلة مقابل 999 دولارًا.

حيث يوازي سعر ” حامل الشاشة ” سعر هاتف آيفون إكس إس جديد، حيث وُجهت موجة انتقادات حادة للشركة على موقع تويتر وحملت وسم ” قطعة معدنية بسعر ألف دولار ” .

ويتميز ” حامل الشاشة ” بقابليته للضبط بما يتناسب مع المستخدم، ويمكن التحكم بارتفاع ودرجة الميلان والالتفاف أو الدوران، بالإضافة إلى أنه يمكن القول إن الحامل يتسم بكونه مصقولًا وعصريًّا.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *