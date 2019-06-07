انطلاق فعاليات العيد بحازمي بيشة وسط حضور جماهيري كثيف

محمد السعران(صدى):

وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز ٤ ألاف متفرج انطلقت باكورة فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية مركز الحازمي مساء أمس تحت شعار (عيدنا فرحه) والذي تنظمه بلدية مركز الحازمي بحديقة المركز بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

حيث كانت البداية وبتقديم المفردة الجميلة والسهلة تم إسناد تقديم الاحتفال للمذيع المتألق الاستاذ سفر الشهراني ومن ثم إطلاق الرسم الحر للأطفال و بحضور عدد من الفنانين التشكيليين واستعراض الدراجات النارية ( لأول مرة على مستوى المركز ) والفنون الشعبية ومسابقات الآباء ومشاركة من المعهد الثانوي الصناعي وتنظيم فريق ساند التطوعي ، مع وجود فرقة نجوم اشكال والوان الترفيهية، بقيادة الكابتن جمعان الغامدي ، حيث قدم عديد العروض المتنوعة، التي تفاعل معها الحضور، وحظيت بمشاركة الصغار والكبار.

كما شهد تألق المنشد جمعان الحارثي تنوع بعددٍ من صور الإنشادية التي تفاعل معها الجميع وأشعلت الحضور الكثيف الذي تفاعل مع جميع فقرات المسرحية وحضور العرضة الجنوبية مع الشاعر مساعد الشهراني وعايض بن هندي وتألق الشاعر سعد جمعان المنبهي.

وأوضح المهندس إبراهيم بن صالح القرني رئيس بلدية مركز الحازمي والمشرف العام على المهرجان، أن البلدية كثفت جهودها لتجهيز مواقع الحفل وتزينها بما يتواكب مع الحفل وتركيب عدد من كاميرات المراقبة، مضيفاً أن البلدية أولت اهتماماً خاصاً باجتذاب الأطفال الذين تغمرهم فرحة كبيرة بمقدم العيد وما يصاحبه من برامج ترفيهية شيقة ومثيرة وعروض مسرحية يستمتعون بها، ولقد حددت اللجنة المنظمة فعاليات موقع محددة للنساء والأطفال والأسر والشباب وفق ميول كل شريحة واهتماماتها وشغفها بجانب معين من الفعاليات، حيث تم تحديد حديقة الحازمي للأسر والأطفال والشباب، مشيراً إلى تتنوع الفعاليات هذا العام بين برامج ترفيهية للأسرة وبرامج اجتماعية ومسابقات ثقافية تقدم من خلال المسرح للكبار والصغار، بالإضافة لمحلات الأسر المنتجة ، والتي تشمل المنسوجات اليدوية والأكلات الشعبية، ومضيف الألعاب النارية التي تطلق لأول مرة في المركز وحضور المنشدين ذو شعبية عالية.

يُذكر أن رئيس مركز الحازمي الأستاذ عبدالله بن سعيد آل ضمك قد دشن برنامج فعاليات عيد الفطر 1440هـ مساء أمس، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين التابعة لبلدية الحازمي، وعددٍ من رجال الأعمال والأعيان.

وفي نهاية الفعاليات تم إطلاق الألعاب النارية التي أدخلت البهجة في نفوس الحاضرين التي فرح بها الأهالي في مركزهم حيث من تاريخ تأسيس مركز الحازمي لم تطلق متمنين من بلدية الحازمي باستمرار الفعاليات مع كل محفل شاكرين عدد من الأهالي لبلدية الحازمي على روح الفرح والسرور في وضع هذه الفعالية.