مصادر: جوميز يرغب بمغادرة الهلال للانضمام لنادي تركي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية تركية أن مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، يرغب في مغادرة نادي الهلال، والعودة من جديد إلى الدوري التركي، وأنه رحب كثيرا باهتمام نادي فناربخشة بالحصول على خدماته.

وأضافت المصادر ، أن مدرب فناربخشة داميان كومولي هو صديق باتريك ميندي، وكيل جوميز، ومن المتوقع أن يجتمع مع ميندي في الأيام المقبلة .

وأشارت إلى أن جوميز كان اللاعب الأجنبي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، قبل أن يحطم رقمه في الموسم الحالي مباي دياني لاعب غلطة سراي.