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بالفيديو .. فيراري Monza SP1 تخطف الأنظار بعد ظهورها على أرض الواقع

بالفيديو .. فيراري Monza SP1 تخطف الأنظار بعد ظهورها على أرض الواقع
روما(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مواصفات سيارة فيراري الجديدة Monza SP1 على ارض الواقع والتي تم الإعلان عنها قبل عدة اشهر .

واظهر الفيديو تميز فيراري الخاطف للأنظار في تصميم السيارة والذي من المؤكد انه يشمل فئتيها SP1 و SP2 ، اللتين تتيحان القيادة الحرة بدون سقف من خلال مقعد واحد في احدها ومقعدين في الفئة الثانية .

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك قوته 809 حصان إلى سرعة تصل إلى 100 كم / ساعة خلال2.9 ثانية وتصل إلى 300 كم /شاعة في بضعة ثوان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 7 ساعات

السياره كشخه

[ عدد التعليقات: 2220 ] نشر منذ 7 ساعات

سياره جميله …

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