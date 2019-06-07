بالفيديو .. فيراري Monza SP1 تخطف الأنظار بعد ظهورها على أرض الواقع

روما(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مواصفات سيارة فيراري الجديدة Monza SP1 على ارض الواقع والتي تم الإعلان عنها قبل عدة اشهر .

واظهر الفيديو تميز فيراري الخاطف للأنظار في تصميم السيارة والذي من المؤكد انه يشمل فئتيها SP1 و SP2 ، اللتين تتيحان القيادة الحرة بدون سقف من خلال مقعد واحد في احدها ومقعدين في الفئة الثانية .

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك قوته 809 حصان إلى سرعة تصل إلى 100 كم / ساعة خلال2.9 ثانية وتصل إلى 300 كم /شاعة في بضعة ثوان.