بالفيديو .. فيراري Monza SP1 تخطف الأنظار بعد ظهورها على أرض الواقع
كشف مقطع فيديو عن مواصفات سيارة فيراري الجديدة Monza SP1 على ارض الواقع والتي تم الإعلان عنها قبل عدة اشهر .
واظهر الفيديو تميز فيراري الخاطف للأنظار في تصميم السيارة والذي من المؤكد انه يشمل فئتيها SP1 و SP2 ، اللتين تتيحان القيادة الحرة بدون سقف من خلال مقعد واحد في احدها ومقعدين في الفئة الثانية .
وتتميز السيارة الجديدة بمحرك قوته 809 حصان إلى سرعة تصل إلى 100 كم / ساعة خلال2.9 ثانية وتصل إلى 300 كم /شاعة في بضعة ثوان.
زائر[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 7 ساعات
السياره كشخه
عوافي[ عدد التعليقات: 2220 ] نشر منذ 7 ساعات
سياره جميله …