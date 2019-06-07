ابتلاع مياه حوض السباحة يسبب ” الإسهال “

واشنطن(صدى):

نبهت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ” CDC ” ، من خطورة ابتلاع مياه حوض السباحة لأنها قد تسبب الإسهال لمدة تصل لـ 3 أسابيع.

حيث أوضح أن السباحين المصابين بالإسهال يعرضون مياه الحوض لخطر التلوث بالجراثيم؛ لذا يُفضل عدم السباحة في الحوض إذا كان الشخص مصابًا بالاسهال.

وأشار المركز إلى أن أكثر ما يثير القلق أن العديد من مرافق أحواض السباحة تستخدم نظام فلترة واحد؛ وهو ما يؤدي لاختلاط المياه من أحواض مختلفة وربما انتشار الجراثيم في جميع الأحواض.

كما أبان أن حالة إسهال منفردة يمكن أن تلوث المياه عبر نظام كبير للحديقة المائية؛ لذلك يحث الأشخاص على أن يكونوا أكثر يقظة بشأن عاداتهم في السباحة.