نيمار يظهر بالعكازين أثناء التحقيق معه بشأن تهمة جديدة مرتبطة بجريمة الاغتصاب

نواف السالم(صدى):

خضع نجم كرة القدم البرازيلية، نيمار دا سيلفا للتحقيق معه امام شرطة ريو دي جانيرو بشأن جرائم انترنت بعد نشره صور ورسائل لإمرأة اتهمته بإغتصابها .

وكانت المرأة قد اعتبرت نشر تلك الصور والرسائل انتهاك لخصوصيتها ما دفعها لبلاغ آخر بينما كان يسعى نيمار لكشف علاقته بها علانية ً لنفي تهمة الإغتصاب .

واستغرق التحقيق مع النجم البرازيلي ساعتين من الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، حتى 09:00 مساء .

وظهر نيمار امام الصحفيين مستخدماً عكازين بعد إصابة كاحله اليمني التي تعرض لها في مبارة ودية ضد قطر الاربعاء الماضي .

ولم يدلي “نيمار ” بمعلومات حول شهاته بشأن قضية الجرائم الإلكترونية ، فيما وجه الشكر لجمهوره قائلاً : أريد فقط أن أشكر من دعموني والرسائل التي أرسلها الجميع .

ومن المقرر ان يتم استجواب نيمار مرة ثانية بشأن تهمة الإغتصاب التي يتم التحقيق فيها بشكل منفصل في ساو باولو .

وكانت المرأة قد قدمت بلاغ ضد نيمار في منتصف مايو الماضي تتهمه بالإغتصاب في غرفة فندق بباريس ، فيما نفي اللاعب الأمر مستعيناً بفحص طبي يقدمه للشرطة .