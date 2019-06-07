نيمار يظهر بالعكازين أثناء التحقيق معه بشأن تهمة جديدة مرتبطة بجريمة الاغتصاب
خضع نجم كرة القدم البرازيلية، نيمار دا سيلفا للتحقيق معه امام شرطة ريو دي جانيرو بشأن جرائم انترنت بعد نشره صور ورسائل لإمرأة اتهمته بإغتصابها .
وكانت المرأة قد اعتبرت نشر تلك الصور والرسائل انتهاك لخصوصيتها ما دفعها لبلاغ آخر بينما كان يسعى نيمار لكشف علاقته بها علانية ً لنفي تهمة الإغتصاب .
واستغرق التحقيق مع النجم البرازيلي ساعتين من الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، حتى 09:00 مساء .
وظهر نيمار امام الصحفيين مستخدماً عكازين بعد إصابة كاحله اليمني التي تعرض لها في مبارة ودية ضد قطر الاربعاء الماضي .
ولم يدلي “نيمار ” بمعلومات حول شهاته بشأن قضية الجرائم الإلكترونية ، فيما وجه الشكر لجمهوره قائلاً : أريد فقط أن أشكر من دعموني والرسائل التي أرسلها الجميع .
ومن المقرر ان يتم استجواب نيمار مرة ثانية بشأن تهمة الإغتصاب التي يتم التحقيق فيها بشكل منفصل في ساو باولو .
وكانت المرأة قد قدمت بلاغ ضد نيمار في منتصف مايو الماضي تتهمه بالإغتصاب في غرفة فندق بباريس ، فيما نفي اللاعب الأمر مستعيناً بفحص طبي يقدمه للشرطة .
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