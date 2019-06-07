شاب يعتدي على مجموعة فتيات ويهددهن بنشر صورهن لعدم فضحه

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب مغربي على التعدي جنسيا على مجموعة من الفتيات ، وتهديدهن بصورهن لعدم لفضحه والتقدم ببلاغات ضده للشرطة المغربية .

وكانت كشفت جمعية “ ما تقيش ولدي ” عن تفاصيل صادمة في واقعة تعرض مجموعة من التلميذات القاصرات لعمليات اغتصاب وحشية بطلها شاب في مقتبل العمر بواد زم كان يتربص بهن قبل الانقضاض عليهن.

وتقول الجمعية في بلاغ لها، أن المجرم حاول ضمان عدم تبليغ الضحايا عنه، فكان يعمد إلى تصوير واقعة اغتصابه للفتيات ويهددهن بنشر الفيديو وفضحهن إن لجأن إلى الشرطة أو أدلين بأوصافه.

ويضيف ذات المصدر أن المجرم لم يكتف بهذا فقط، بل أقدم على بيع بعض الفيديوهات لمواقع إباحية عالمية من أجل تحقيق ربح مادي.