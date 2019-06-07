نادين نسيب تصدم جمهورها بحلاقة شعرها

بيروت(صدى):

أشعلت الفنانة نادين نسيب نجيم ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صورة لها حليقة الرأس بالكامل، ما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن سبب حلقها لشعرها .

فيما أوضح بعض المعلقين ، أن الصورة تعود للحلقة الأخيرة من مسلسل ” خمسة ونص ” الذي عرض في الدورة الرمضانية لهذا العام، إذ تخلت نجيم عن شعرها نهائيا، تضامنا مع مرضى السرطان، لاسيما أنها جسدت في المسلسل دور الطبيبة بيان المتخصصة في الأورام السرطانية.

وعقب انتهاء عرض المسلسل ، كتبت نادين تغريده عبر موقع ” تويتر ” ، قالت بها ” هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامنا وحبا فيهم.. أتمنى الشفاء العاجل للجميع.. وشكرا لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان.. شكرا لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هالشعور “.

فيما أثنى عدد من رواد المنصات على هذه الخطوة، واصفينها بالجرأة في تقديم مشاهد تتطلبها الدراما التلفزيونية، كما تؤكد رقة مشاعرها تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا.