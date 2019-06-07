بالفيديو والصور.. الشيخ محمد بن راشد يحتفل بزواج أبنائه بمركز دبي التجاري

دبي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو والصور احتفال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، بزواج أبنائه.

حيث أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفل استقبال بهذه المناسبة في مركز دبي التجاري، للاحتفال بزواج أبنائه وهم ” الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ” .

وفي ذات السياق، وجه لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي التهنية للشيخ محمد بن راشد، قائلاً: ” ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد ” .

وأضاف: ” تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي ” .