أوهمها بالحب.. فتاة تختلس 10 ملايين درهم بسبب شاب

أبوظبي(صدى):

أقدمت فتاة تعمل بأحد البنوك بـ ” أبو ظبي ” على اختلاس أموال البنك؛ بسبب اعجابها بـ ” شاب ” أوهمها بالحب.

وعن التفاصيل، أوضحت الفتاة أن الشاب كان عميلاً بـ ” البنك ” وأوهمها بالحب وكانت خطتي أن أغرقه بالمال حتى يعتاد على مستوى من الرفاهية تعجز عنه إمكانياته، حتى لا يجد وسيلة للحفاظ على ذلك سوى الارتباط بي.

حيث قامت الفتاة بايهامه بأنها من عائلة ثرية، وبدأ الشاب في اختلاق الأكاذيب للحصول منها على الأموال، لذا قامت الفتاة باختلاس الأموال من البنك من خلال إجراء عملية سحب على المكشوف من البنك الذي تعمل به.

وأفادت المتهمة في اعترافاتها أنها كررت محاولة اختلاس 10 ملايين درهم مرة ثانية لتلبية طلباته هو وأهله، إلا أن إدارة المخاطر في البنك اكتشفت محاولتها وتم تتبع العملية حتى وصلوا إليها.

وتم القبض عليها بتهم الاستيلاء على أموال البنك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأبلغت عن الشاب وتم إلقاء القبض عليه ووجهت له النيابة تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير.