حادث مروع.. طفل عمره عامين يقع فريسة تحت أنياب فهد

كيب تاون(صدى):

شهدت احدى المتنزهات بجنوب افريقيا حادث مروع لمصرع طفل عمره عامين إثر هجوم فهد عليه .

وكان الطفل قد دخل منطقة معيشة طاقم المتنزه، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه ، دون ان يشعر به احد ، بينما فشلت اسرته في انقاذه بعد نقله للمستشفى بسرعة ، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية .

وقالت إدارة المنتزه في بيان لها : في متنزهات مثل متنزه كروغر الوطني غالبا ما تتفاعل الحيوانات المفترسة مع السائحين وطاقم المتنزه، وفي بعض الأحيان قد تعتاد بعض أنواع الحيوانات مثل الفهد على الناس وتفقد شعورها بالخوف .

واكدت انه تم مطارده الفهد وقتله لتجنب تكرار الحادث بعد ملاحظة التحول المفاجئ في سلوكه .

كما تقدم رئيس مؤسسة المتنزهات الطبيعية في جنوب أفريقيا، فونديسيل مكتيني بتعازيه لأسرة الطفل مؤكداً انها مسألة نادرة الحدوث .