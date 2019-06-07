الكشف عن موقع ومواصفات ملعب النصر الجديد بالرياض
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر عن المواصفات المتوقعة لمعلب النصر المزمع إنشائه في قلب العاصمة الرياض .
واكدت المصادر ان هناك 3 تصاميم يفاضل بينها النصر لكنها تعتمد جميعاً على مواصفات عالمية تليق بطموحات جماهيره .
ومن المتوقع ان يكون النادي على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز الحيوي ، مع توفير فندق تابع له ومطاعم عالية ومتجر .
كما سيقدم الملعب كافة الخدمات مع تزويد بأجهزة التكييف بالكامل على ان يستوعب مابين 40 و50 الف مشجع .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22306 ] نشر منذ 9 ساعات
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