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الكشف عن موقع ومواصفات ملعب النصر الجديد بالرياض

الكشف عن موقع ومواصفات ملعب النصر الجديد بالرياض
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر عن المواصفات المتوقعة لمعلب النصر المزمع إنشائه في قلب العاصمة الرياض .

واكدت المصادر ان هناك 3 تصاميم يفاضل بينها النصر لكنها تعتمد جميعاً على مواصفات عالمية تليق بطموحات جماهيره .

ومن المتوقع ان يكون النادي على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز الحيوي ، مع توفير فندق تابع له ومطاعم عالية ومتجر .

كما سيقدم الملعب كافة الخدمات مع تزويد بأجهزة التكييف بالكامل على ان يستوعب مابين 40 و50 الف مشجع .


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[ عدد التعليقات: 22306 ] نشر منذ 9 ساعات

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