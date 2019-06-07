صور مسربة تكشف مواصفات جمس تيرين 2021 لأول مرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت صور مسربة عن سيارة جمس تيرين 2021 الجديدة لأول مرة اثناء اختبارها والتي من المتوقع تدشينها نهاية العام الجاري او بداية 2020.

واظهرت الصور التحديثات الجديدة لموديل 2018 من الكروس اوفر الأكثر ربحية في العالم في تصميمها الخارجي ، وفقاً لموقع موتور وان .

وتميزت السيارة بشكل اكثر تربيعي في زوايا المصابيح الأمامية مع ازدياد حجم شبكة التهوية ، فيما كانت تحديثات الخلفية اقل ظهوراً لكن تم تغيير وضعية المصابيح .

اما عن التصميم الداخلي فهي تعتمد في الغالب على محركات تيربو بأربع سلندرات سعة 1.5 و2.0 لتر ، فيما كانت تغطي التمويهات باقي المواصفات .