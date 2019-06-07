مكاتب الاستقدام: غرامة التأخير التي تفرضها العمل ستنعكس على المواطن برفع الأسعار
هددت مكاتب الاستقدام أنها ستصعد موضوع غرامة التأخير التي فرضتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المكاتب في حال تأخر الاستقدام، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وقالت إن غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية والتي تبلغ 30 % سيتحملها المواطن عبر رفع أسعار الاستقدام، مشيرين إلى أن عقد الارتباط مع الوكيل يعد نقطة ضعف للمكتب السعودي.
وأضافت المكاتب إلى أنه من عام 2017 نسمع وعود “وهمية” من المسؤولين بالوزارة بإلغاء غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية، ولم توفِ الوزارة بوعدها، مؤكدين أن آخر اجتماع مع وزارة العمل كان يفيد بإلغاء غرامات التأخير على مكاتب الاستقدام، وتفاجئنا بموضوع العقد الجديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية المزمع تطبيقه بداية يوليو المقبل ونسبة غرامة التأخير والتي تبلغ 30 %.
وطالبت المكاتب بتثبيت نسبة 10 % للغرامة التأخير التي ليس لها تأثير على صاحب العمل ولا على المكاتب، مطالبين في الوقت نفسه بعقد بمدة مفتوحة للاستقدام ما بين العميل ومكتب الاستقدام لتسهيل عملية الاستقدام.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله إللي خلاكم ترفعون الصوت وتهددون ماهي وزارة العمل ولا المجلس الإقتصادي الأعلى، اللي خلاكم ترفعون تهديدكم ويطلع لكم ربش هي اوامر النساء في البيوت، الواحدة ماعاد تبغى تقوم من مكانها تبغى شفالة تخدمها في كل شيء وهي تتفرغ لمتابعة المشاهير والسنابات والدجة من مكان لمكان وهذا اللي خلا سوقكم مزدحم بالطلبات وتهددون بعد برفع السعر لأن ما احد قال لكم إنثبروا وابلعوا العافية وجيبوا الخادمات في المواعيد المحددة
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 14 دقيقة
استقدام العماله المنزليه بكل الاحوال اصبحت لعبه بيد مكاتب الاستقدام وشركات التأجير حتى اصبح سعر تأجير العامله اكثر من ٣٠٠٠ ريال والمواطن هو المتضرر الحل بسيط لكن هل وزارة العمل ستوافق عليه لانه سيؤثر على شركات الاستقدام ..
افتحوا مجال لشركات خليجيه تستقدم عماله وانتو تشوفون بعيونكم كم يصل سعر استقدام العامله