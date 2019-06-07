مكاتب الاستقدام: غرامة التأخير التي تفرضها العمل ستنعكس على المواطن برفع الأسعار

علي القحطاني(صدى):

هددت مكاتب الاستقدام أنها ستصعد موضوع غرامة التأخير التي فرضتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المكاتب في حال تأخر الاستقدام، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

وقالت إن غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية والتي تبلغ 30 % سيتحملها المواطن عبر رفع أسعار الاستقدام، مشيرين إلى أن عقد الارتباط مع الوكيل يعد نقطة ضعف للمكتب السعودي.

وأضافت المكاتب إلى أنه من عام 2017 نسمع وعود “وهمية” من المسؤولين بالوزارة بإلغاء غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية، ولم توفِ الوزارة بوعدها، مؤكدين أن آخر اجتماع مع وزارة العمل كان يفيد بإلغاء غرامات التأخير على مكاتب الاستقدام، وتفاجئنا بموضوع العقد الجديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية المزمع تطبيقه بداية يوليو المقبل ونسبة غرامة التأخير والتي تبلغ 30 %.

وطالبت المكاتب بتثبيت نسبة 10 % للغرامة التأخير التي ليس لها تأثير على صاحب العمل ولا على المكاتب، مطالبين في الوقت نفسه بعقد بمدة مفتوحة للاستقدام ما بين العميل ومكتب الاستقدام لتسهيل عملية الاستقدام.