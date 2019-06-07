نتائج الترشيح لطلبة الكليات العسكرية والجامعيين بوزارة الدفاع

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الدفاع ممثلة بلجنة قبول الكليات العسكرية ولجنة قبول الطلبة الجامعيين ، عبر صفحتها الإلكترونية ، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين، والتي سبق الإعلان عن التقديم من خلال موقع الوزارة وموقع (أي وظيفة) عبر الخبر رقم (53477)، و(53236)، وعلى الطلاب المرشحين التقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

وأكدت الوزارة أنه من التعليمات الخاصة بطلبة الكليات العسكرية ، تعبيئة الاستبيان الطبي ، تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة ، وحجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

والتقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) لكل كلية مع احضار الهوية الوطنية:

أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

د- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود.

كما أكدت على أنه لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

ويوجد مكتب التسجيل في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة امام فندق بريرا.

ومن أهم التعليمات للطلبة الجامعيين: تعبيئة الاستبيان الطبي ، تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة ، حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية ، طباعة إحضار بطاقة المراجعة ، التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر ) (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) مع احضار الهوية الوطنية ، ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

ويوجد مكتب التسجيل في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة أمام فندق بريرا.

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