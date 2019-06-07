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اللواء النفيعي يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة جهيمان

اللواء النفيعي يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة جهيمان
عادل الحربي(صدى):

أزاح اللواء الركن مظلي متقاعد محمد بن زويد النفيعي، الستار عن تفاصيل حادثة الحرم المكي بعام 1400 هـ المعروفة باسم حادثة ” جهيمان ” .

وعن ذلك، قال اللواء ” النفيعي ” : ” خلصونا.. كانت كلمة السر في تطهير الحرم من دنس الارهابيين، حيث طلب الأمير سلطان بن عبدالعزيز إنهاء الموقف، وأخبرته بالحاجة إلى استطلاع ومعرفة تسليح المعتدين وعددهم لكي توضع الخطة، فقال خلصونا ” .

وتابع: ” فيما كان الأمير بندر بن سلطان يؤكد صحة كلامي، إلا أن الأمير سلطان عاد للتأكيد صحيح لكن خلصونا، ففهمت الرسالة، ووضعت الخطة الأولية لتطهير الحرم المكي ” .

وعن مقابلة الأمير سعود لجهيمان: قال: ” كانت مقابلة الأمير سعود الفيصل مع جهيمان طيبة، حيث ذهبت له برفقة الأمير سعود، الذي سأله عن سبب ارتكابه للجريمة، فما كان لدى جهيمان رد سوى قوله قضاء وقدر ” .

وكذب اللواء ” النفيعي ” مشاركة جنود فرنسيين في العملية، قائلاً: ” يكذب من يقول إن هناك وجودا للجنود الفرنسيين أثناء تطهير الحرم المكي من المعتدين ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .


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