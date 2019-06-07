” الحصيني ” : اليوم يبدأ الصيف فعليا والحرارة 50 درجة
كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات، أن اليوم الجمعية يبدأ الصيف فعليًا.
حيث أوضح أن ذلك سيتزامن مع دخول ” مربعانية القيظ ” ،
التي تبدأ بطلوع ” نوء الثريا ” ثم ” الدبران ” ثم ” الهقعة ” .
وأضاف ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل نوء 13 يومًا ويتزامن مع أول موجة حر على المملكة والخليج ” .
كما توقع أن تقترب الحرارة العظمى من 45 على معظم مناطق المملكة، وتقترب من 50 على شرق وشمال شرق المملكة.
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