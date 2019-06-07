” الحصيني ” : اليوم يبدأ الصيف فعليا والحرارة 50 درجة

عادل الحربي(صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات، أن اليوم الجمعية يبدأ الصيف فعليًا.

حيث أوضح أن ذلك سيتزامن مع دخول ” مربعانية القيظ ” ،

التي تبدأ بطلوع ” نوء الثريا ” ثم ” الدبران ” ثم ” الهقعة ” .

وأضاف ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل نوء 13 يومًا ويتزامن مع أول موجة حر على المملكة والخليج ” .

كما توقع أن تقترب الحرارة العظمى من 45 على معظم مناطق المملكة، وتقترب من 50 على شرق وشمال شرق المملكة.