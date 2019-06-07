بالفيديو والصور.. الجمهور يتفاعل مع نوال الزغبي بحفلها الأول بالمملكة

الرياض(صدى):

شهدت الأحساء إحياء المطربة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الأول بالمملكة، حيث أشعلت حماس الجمهور السعودي ببعض أغانيها القديمة إلى جانب أغانٍ من ألبومها الأخير.

وظهرت ” نوال ” بالحفل وهي مرتدية فستان أسود إلى جانب شعرها الذهبي، لتشدو بالكثير من أغانيها التي أطربت الجمهور.

ومن جانبها، قالت ” نوال ” عن إحيائها حفلها الأول بالمملكة: ” كانت واحدة من أجمل حفلاتي..الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور.. أنتم جوه قلبي ” .