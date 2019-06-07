بالفيديو والصور.. الجمهور يتفاعل مع نوال الزغبي بحفلها الأول بالمملكة
شهدت الأحساء إحياء المطربة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الأول بالمملكة، حيث أشعلت حماس الجمهور السعودي ببعض أغانيها القديمة إلى جانب أغانٍ من ألبومها الأخير.
وظهرت ” نوال ” بالحفل وهي مرتدية فستان أسود إلى جانب شعرها الذهبي، لتشدو بالكثير من أغانيها التي أطربت الجمهور.
ومن جانبها، قالت ” نوال ” عن إحيائها حفلها الأول بالمملكة: ” كانت واحدة من أجمل حفلاتي..الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور.. أنتم جوه قلبي ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22304 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ان كان هذا يرضيك ولا فعليك بمن نضمه لانه يعلم انه لايرضيك واذا مايعلم اللهم اصلحه