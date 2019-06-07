عقوبة صارمة لممرض قتل 85 مريضا بعد إيهامهم بالشفاء

برلين(صدى):

قرر القضاء الألماني معاقبة ممرض بالسجن مدى الحياه بعد ثبوت إدانته بقتل 85 شخص من مرضاه ، في واحدة من ابشع الجرائم التي شهدتها ألمانيا .

ووفقاً لمجلة “دير شبيغل ” الألمانية فقد قال القاضي للمجرم : من المستحيل استيعاب جرائمك، العقل البشري يجد صعوبة في استيعاب هذا الحجم الهائل لتلك الجرائم .

وكان القاتل المدعو ” نيلس هويجل ” يحقن مرضاه بعقاقير قاتلة ويدعي انه يقوم بإنقاذهم.

كما كان متهم بقتل 100 شخص خلال الفترة بين عامي 2000 و2005 واعترف بالفعل بقتل 45 منهم ، ليصدر ضده حكم في 2015 بالإضافة لمنعه من التمريض .

والمثير للدهشة ان المجرم طالب أهالي الضحايا بالعفو عنه معتذراً لهم ، فيما قد يطلق سراحه بعد 15 عام وفقاً للقانون الألماني او قضائه لمدة السجن المؤبد كاملة .