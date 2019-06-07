” النيابة العامة ” تحذر من إساءة استعمال الأسلحة النارية وتوضح العقوبات

نايف السالم(صدى):

حذرت النيابة العامة من إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، منوهة بالعقوبات على هذا السلوكيات.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى معرفة الضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.

وأوضحت أن الأنظمة تعاقب من يحمل الأسلحة غير المرخصة أو يستخدمها بطريقة غير نظامية، بالسجن ثمانية عشر شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.