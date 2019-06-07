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بالفيديو.. احتفال مثير بالمياه بمطار مراكش بعد وصول أول رحلة جوية من جدة

بالفيديو.. احتفال مثير بالمياه بمطار مراكش بعد وصول أول رحلة جوية من جدة
مليكة فؤاد(صدى):

في تقليد مثير لإحتفالات المطارات ، قام مطار مراكش المغربي برش المياه على جسم الطائرة احتفالاً بوصول اول رحلة مباشرة جدة – مراكش .

وشهدت الرحلة الإفتتاحية احتفاء واسع بعد قص الشريط امام بوابة مغادرة الضيوف ، وسط التقاط الصور مع مدير “الخطوط السعودية ” ” صالح الجاسر ” الذي حرص على توديع المغادرين بنفسه وتسليمهم شهادرات تذكارية ومهاداتهم بالورورد والحلوى .

وكانت الخطوط السعودية قد أطلقت امس الخميس رحلتها إلى مراكش والتي تعتبر ثاني وجهة لها بالمغرب بعد الدار البيضاء بواقع ثلاث رحلات اسبوعياً .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22306 ] نشر منذ 10 ساعات

موفقين لكل خير والبعد عن كل شر

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