بالفيديو.. احتفال مثير بالمياه بمطار مراكش بعد وصول أول رحلة جوية من جدة

مليكة فؤاد(صدى):

في تقليد مثير لإحتفالات المطارات ، قام مطار مراكش المغربي برش المياه على جسم الطائرة احتفالاً بوصول اول رحلة مباشرة جدة – مراكش .

وشهدت الرحلة الإفتتاحية احتفاء واسع بعد قص الشريط امام بوابة مغادرة الضيوف ، وسط التقاط الصور مع مدير “الخطوط السعودية ” ” صالح الجاسر ” الذي حرص على توديع المغادرين بنفسه وتسليمهم شهادرات تذكارية ومهاداتهم بالورورد والحلوى .

وكانت الخطوط السعودية قد أطلقت امس الخميس رحلتها إلى مراكش والتي تعتبر ثاني وجهة لها بالمغرب بعد الدار البيضاء بواقع ثلاث رحلات اسبوعياً .