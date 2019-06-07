موظف بمطار الكويت يغتصب خادمة فلبينية عقب وصولها من بلادها

خالد الظفيري(صدى):

أعتدى أحد الموظفين في مطار الكويت على عاملة فلبينة وهتك عرضها في سيارته، عقب قدومها مباشرةً وإنهائها إجراءات الوصول وختم جواز سفرها.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية في تفاصيل الحادثة، أن المتهم تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على صعود سيارته، وتوجه بها إلى مكان خالٍ من المارة، وأوقف سيارته وهتك عرضها بالإكراه، وبعد الانتهاء من فعلته أرجعها إلى المطار.

وعقب وصولها إلى منزل كفيلها أخبرته بما حدث ليقوم بتقديم شكوى إلى أحد المخافر بما أخبرته به من الخطف والمواقعة بالإكراه من قبل الموظف، ليتم التوجيه بالاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل ومحاسبته على فعلته.

وفي التحقيقات الأولية قالت المجني عليها أن المعتدي يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، إلا أنها لم تستطع تمييزه، ليتم تسجيل قضية جنائية بمسمى (خطف ومواقعة بالإكراه)، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم.