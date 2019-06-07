تقليص إجراءات الحصول على الكهرباء في خطوتين خلال 9 أيام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تقليصها إجراءات الحصول على الخدمة للمنشآت التجارية، لتصبح خطوتين في 9 أيام.

وعن خطوات الحصول عليها، أبانت الشركة أنه بإمكان العميل الحصول على الكهرباء من خلال الإجراء الأول عند الإشعار ببدء البناء من موقع ” بلدي ” ، وتباشر الشركة أعمال التمديدات الكهربائية خلال 7 أيام.

أما فيما يتعلق بالإجراء الثاني، فيتم عند سداد الرسوم والإشعار بانتهاء أعمال التشطيب تباشر الشركة بتركيب العدادات وتشغيل الخدمة خلال يومين.

كما وضعت ” الكهرباء ” شرطًا لايصال الخدمة، وهو تقديم طلب استكمال تنفيذ طلبات خدمة الكهرباء وإرفاق بعض المستندات واستيفاء بعض الإجراءات.

وعن مستهلكي الكهرباء الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية الموصولة بالكهرباء، دعتهم الشركة للتواصل مع ” كهرباء السعودية ” لتسجيل الحالة، مشيرة إلى أنها ستوفر مصدر طاقة بديلا للمنزل في حال قيامها بإجراء أعمال الصيانة المبرمجة لمعداتها وشبكاتها، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .