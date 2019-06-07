بالفيديو.. ” فيصل العجمي ” يروي اتصاله بوالد ” صابرين بورشد ” ويكشف عن حالتها الصحية

خالد الظفيري(صدى):

شارك الإعلامي الكويتي فيصل العجمي جمهوره فيديو له عبر موقع ” انستجرام ” لموافاته بآخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية البحرينية ” صابرين بورشيد ” .

واكد “العجمي ” ان ” بورشيد ” في حالة صحية جيدة ، إذ قام بالإتصال على والدها شخصياً للإطمئنان عليه .

وقال: اليوم ليكم عندي خبر وايد حلو، وايد جميل، يهم الناس اللي تشتغل في الوسط الإعلامي والوسط الفني وأيضاً الناس المتابعين والسوشال ميديا والناس اللي تحب تتابع السوشال ميديا“.

وأضاف: اليوم اتصلت في عمي أحمد بورشيد والد زميلتي وأختي الإعلامية والفنانة صابرين بورشيد وطمني وقالي في خطوات وايد جميلة في العلاج وأنها قاعدة تستجيب للعلاج بطريقة جداً ممتازة، وأن حالتها بدأت بالاستقرار .

وتابع : أمورها الحمدلله طيبة، قاعدة تسولف، وتسلم عليكم وايد وتشكركم لاهتمامكم فيها ولا تنسونها بالدعاء، صابرين وايد طيبة .

الجدير بالذكر ان الفنانة البحرينية تعاني من مرض السرطان في الرأس وسافرات إلى ألمانيا مؤخراً لتلقي العلاج.