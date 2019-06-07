بالفيديو.. إندلاع حريق هائل بمحطة كهرباء حي النفل بالرياض

حمود العنزي(صدى):

شهدت محطة كهرباء حى النفل بالرياض اندلاع حريق هائل اليوم الجمعة ، دون وقوع ضحايا او إصابات .

ووثقت مقاطع فيديو لحظة تعرض المحطة للحريق قبل قليل ، إذ تم تصوير الحادث عبر الهواتف الجوالة للمواطنين على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق ابوبكر الصديق .

واظهرت الفيديوهات نيران هائلة تتصاعد حول المحطة التي شهدت حريق آخر قبل عدة اشهر ، فيما تم التعامل معها دون اصابات .

من جانبها اكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيان لها عبر ” تويتر ” انه تم السيطرة على الحريق وخضوعه لعمليات الإطفاء والعزل ، مؤكدة عدم وقوع اي اصابات او انقطاع للخدمة الكهربائية .