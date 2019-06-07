وليمة ضخمة بالكويت احتفالا بخالد العازمي لخروجه من السجن
دعا رجل الأعمال الكويتي فهد غشام البصمان، شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية وعدد من الأهالي لحضور حفل عشاء ضخم أقامه على شرف خالد نقا العازمي.
وجاءت هذه الوليمة بمناسبة خروج ” العازمي ” من السجن، بعد استكمال اجراءات العفو الخاصة به.
ومن جانبه، عبر ” العازمي ” عن شكره لجميع المهنئين ولصاحب الدعوة ” البصمان ” قائلًا: ” بوفيصل ماقصر.. بيض الله وجهه كفّى ووفّى فعلًا وقولًا ” .
وعن الحضور الشعبي الكبير لـ ” الوليمة ” التي أٌقيمت على شرفه، قال: ” الحضور أفرحني وعسى أيامكم جميعها أفراح ” .
وصُدر العفو الخاص عن خالد نقا العازمي، بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي هداية السلطان والبالغة 10 ملايين دينار كويتي .
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alfahd42[ عدد التعليقات: 22306 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهل التكريم
مغرد[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 29 دقيقة
والى قتلتها باى ذنب قتلت تفتخر عند المها يطين والى عند الله ما يضيع