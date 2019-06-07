وليمة ضخمة بالكويت احتفالا بخالد العازمي لخروجه من السجن

خالد الظفيري(صدى):

دعا رجل الأعمال الكويتي فهد غشام البصمان، شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية وعدد من الأهالي لحضور حفل عشاء ضخم أقامه على شرف خالد نقا العازمي.

وجاءت هذه الوليمة بمناسبة خروج ” العازمي ” من السجن، بعد استكمال اجراءات العفو الخاصة به.

ومن جانبه، عبر ” العازمي ” عن شكره لجميع المهنئين ولصاحب الدعوة ” البصمان ” قائلًا: ” بوفيصل ماقصر.. بيض الله وجهه كفّى ووفّى فعلًا وقولًا ” .

وعن الحضور الشعبي الكبير لـ ” الوليمة ” التي أٌقيمت على شرفه، قال: ” الحضور أفرحني وعسى أيامكم جميعها أفراح ” .

وصُدر العفو الخاص عن خالد نقا العازمي، بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي هداية السلطان والبالغة 10 ملايين دينار كويتي .

اقرأ ايضًا: