” الشؤون البلدية ” تكشف عن عدد الشركات المؤهلة لتحسين محطات الوقود

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عدد الشركات المؤهلة للحصول على ترخيص برنامج “مسار” لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لطريق الرياض – مكة المكرمة.

وقالت الوزارة إن إجمالي المراكز على طريقي مكة المكرمة – الرياض والعكس بلغ 17 مركزا قائما وعشرة تحت التنفيذ.

وكانت الوزارة قد أكدت أن هناك عقوبات ستطبق على الشركات المؤهلة في حال عدم التزامها بمعايير التأهيل وهي إلغاء شهادة التأهيل، وكذلك عدم تجديد الشهادة إذا انتهت صلاحيتها، إضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في حال مخالفة لائحة محطات الوقود.