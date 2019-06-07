” شذى حسون ” ترفض نهاية ” خمسة ونص ” للمرة الثانية وتتهمه بتشريع الخيانة

دمشق(صدى):

خرجت الفنانة شذى حسون عن صمتها بشأن الإنتقادات الموجهة إليها بسبب رفضها لنهاية مسلسل ” خمسة ونص ” الذي تقوم ببطولته النجمة ” نادين نجيم امام قصي الخولي .

وقالت عبر حسابها لى “إنستجرام ” : بعد الضجة العنيفة اللي صارت بعد ما غردت على رأيي الشخصي في نهاية مسلسل خمسة ونص هذا توضيح أكثر مني في لقاء مع الإعلامية الصديقة نضال الأحمدية .

وقالت : اولاً انا ضد مواجهة العنف بالعنف .. “بيان ” التي تقوم بدورها ” نادين نجيم ” واجهت خيانة زوجها وقسوته بالخيانة والخيانة جريمة وأقوى عنف ناعم. أنا ضد تشريع الخيانة، ومواجهة الرجل بشرِهِ، أي بمثل ما يفعل فنفعل .

وقالت : أكره كل الحملات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل، من حيث الحقوق والواجبات، وبكل هذا الشر والأسلوب العنيف الذي تمارسه المرأة .

وتابعت : الخطورة في أن نناضل لنقضي على حق الرجل بالخيانة، ثم نؤيد فعل الخيانة نفسه، حين تقوم به المرأة، وكله تحت مُسمى ” حقوق المرأة .

وواصلت نقد دور الزوجه مؤكده انها ليست حرة كونها ردت عليه بالمثل قائلة : فلتسقط كل هذه الحرية الرخيصة، التي لا تنتج إلا مثلها .