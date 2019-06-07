تعديلات جديدة على تأشيرة ” شنجن “

بروكسل(صدى):

اعتمد الاتحاد الأوربي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة ” شنجن ” ؛ وذلك لأجل تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين.

وعن هذه التعديلات، فهي تتضمن السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا.

كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجًا منسقًا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين، الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

أما فيما يتعلق برسوم التأشيرة، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو ” 90 دولارًا ” ؛ لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.