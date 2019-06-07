الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019
تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1336.20 دولار، لكنه ربح 2% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر.
وتراجع البلاتين 0.1% إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1347.76 دولار للأوقية.
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