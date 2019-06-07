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الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019
وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1336.20 دولار، لكنه ربح 2% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1347.76 دولار للأوقية.


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