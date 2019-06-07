أبرزهم الفلبين وبنجلادش.. 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن عدد الوجهات المتاحة للمواطنين لاستقدام ” العمالة المنزلية ” .

حيث أوضحت المصادر لصحف محلية بأن عدد الوجهات تبلغ 17 وجهة استقدام تتمثل في ” الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، ومدغشقر، وأذربيجان، وأزباكستان، وكمبوديا، وبورندي، ومالي، وكينيا ” .

كما أشارت المصادر إلى أن الجنسيتان “ الفلبينية والبنجلادشية ” تستحوذ على أكثر طلبات الاستقدام.

يُذكر أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “ مساند ” المعني قد بلغت نحو 1100 مكتب وشركة استقدام.