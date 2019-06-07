  • الجمعة 7

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أبرزهم الفلبين وبنجلادش.. 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية

أبرزهم الفلبين وبنجلادش.. 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية

أبرزهم الفلبين وبنجلادش.. 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن عدد الوجهات المتاحة للمواطنين لاستقدام ” العمالة المنزلية ” .

حيث أوضحت المصادر لصحف محلية بأن عدد الوجهات تبلغ 17 وجهة استقدام تتمثل في ” الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، ومدغشقر، وأذربيجان، وأزباكستان، وكمبوديا، وبورندي، ومالي، وكينيا ” .

كما أشارت المصادر إلى أن الجنسيتان “ الفلبينية والبنجلادشية ” تستحوذ على أكثر طلبات الاستقدام.

يُذكر أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “ مساند ” المعني قد بلغت نحو 1100 مكتب وشركة استقدام.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *