نصائح للتخلص من ” تجاعيد ” الوجه بطرق طبيعية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ينصح خبراء التجميل في البدء بمعالجة ” التجاعيد ” مبكرًا منذ ظهور التجاعيد الأولى؛ لأنها كلما تعمقت في الوجه يصبح من الصعب تحقيق نجاح كبير عبر الحقن، وقد تضطر المرأة إلى اللجوء إلى جراحة التجميل لشد الجلد.

فيما أكد آخرين أن ليس هناك علاج لـ ” التجاعيد ” إلا العلاج الطبيعي للتخلص من التجاعيد ويعتبر الأفضل بين العلاجات؛ وذلك لأنّه لا يخلف آثارًا جانبيّة.

وعن العلاج الطبيعي لـ ” تجاعيد الوجه ” :

– العناية بالبشرة

استخدام كريم واق للشمس واستخدام غسول البشرة لتنظيف البشرة من الأوساخ والأتربة والمكياج، مع ترطيب الوجه باستمرار بالكريمات الصحيّة.

– ماسك ” اللبن الزبادي والفواكه ”

خلط ملعقة من اللبن مع ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من البرتقال، وربع كوب من الموز ثمّ تفرد على الوجه وتترك لمدّة ربع ساعة، فهذا الماسك يقلل من آثار الشيخوخة والتجاعيد الظاهرة على الوجه.

– ماسك الليمون

يستخدم عصير الليمون للحد من انحناءات البشرة وله فعاليّة عالية في شد البشرة وتنظيفها وتعقيمها وتفتيحها بسرعة.