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” شاكيرا ” تخضع للمحاكم أمام القضاء الأسياني

” شاكيرا ” تخضع للمحاكم أمام القضاء الأسياني
مدريد(صدى):

يواصل القضاء الأسباني عقد جلسات محاكمة المطربة العالمية ” شاكيرا ” التي مثلت امس الخميس بشأن الإتهامات الموجهة إليها حول التهرب الضريبي .

وشهدت جلسة امس سجال واسع بين المدعين ومحاميً المغنية الكولومبية إذ اتهمها المدعون بالتهرب من دفع مبلغ “16.29 مليون دولار ” خلال الفترة من 2012 وحتى 2014 كضريبة دخل ، وانها كانت تعيش في منطقة كتالونيا .

ونفي محامو “شاكيرا ” اقامتها في اسبانيا حتى عام 2015 ، مؤكدين انها سددت جميع التزاماتها الضريبية ، فيما لم تصدر المحكمة قراراً حتى الآن .

وكانت “شاكيرا” قد شوهدت لفترة وجيزة اثناء دخولها للمحكمة عبر مدخل مرآب السيارات لتجنب وسائل الإعلام .

الجدير بالذكر ان “شاكيرا” صاحبة الـ 42 ” عام ترتبط بنجم برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011 ولديها منه طفلين .


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