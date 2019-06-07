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أحدث صيحات 2019.. عطور خاصة بالشعر لإبراز جماله

أحدث صيحات 2019.. عطور خاصة بالشعر لإبراز جماله
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد شعر المرأة تاج زينتها وجمالها والذي تتفنن في العناية به وحمايته من الأضرار المختلفة .

واكد خبراء التجميل ان عطر الشعر هو احدث صيحات العناية به وإظهار جماله ورائحته الفواحة ، كما يحميه من التجعد والبهتان فضلاً عن إضفاء سحر خاص به .

كما اكدوا انه متوفر بماركات عالمية تضمن الإستخدام الآمن له خاصة ً وانه خالي من الكحول في اغلب الأحيان .

كما اكدوا انه لا يسبب الأعراض المنتشرة في المستحضرات التجميلية كتساقط الشعر ، منبهين إلي ضرورة الإنتباه الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى تساقطة كتغيير هرمونات المرأة خلال فترات الطمث او تناول حبوب منع الحمل او غيرها بغض النظر عن هذا المستحضر .


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