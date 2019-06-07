فريق أصدقاء العطاء التطوعي في مبادرة عيدنا عطاء

رشيدة المطيري(صدى):

من ‏منظور خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين وادخال الفرح والسرور اطلق فريق أصدقاء العطاء مبادرات (رحلة عطاء )تحت شعار (عيدنا عطاء) والتي بدأت من ثاني ايام العيد الموافق٢/١٠/١٤٤٠٥/٦/٢٠١٩ إلى تاسع ايام العيد المبارك الموافق ٩/١٠/١٤٤٠١٢/٦/٢٠١٩والتي تستهدف ثلاث فئات، فئة المرضى و دار الرعاية الاجتماعية للمسنات ومركز التأهيل الشامل للأناث ، وعبرمؤسس الفريق الاستاذ بندر البريدي عن سعادته وفرحه بأنجازات الفريق والاثر الملموس الذي يجده على كل من الفئات المستهدفة في المبادرات السابقة للفريق ومستبشراً بالاثر الكبير والمثمر في مبادرة ( رحلة عطاء )

وفي اول زيارة للفريق تحدثت مشرفة الزيارة الاستاذة امتنان باهبري قائله: بدأنا اليوم بأول زيارة لهذه الحملة وكانت في مدينة الملك فهد الطبية لمعايدة اصدقائنا المرضى المنومين في المستشفى ووصل عدد المستفيدين 94 مستفيد حيث شارك في الزيارة عدد من المتطوعات بكل فرح وسعادة و عند سؤال قائدة فريق أصدقاء العطاء الأستاذة هيا القحطاني عن مبادرات رحلة عطاء ردت قائلة‏: حرصنا كـ فريق أن تكون لنا بصمة جميله في هذا العيد بعد ما أنجزناه في شهر رمضان من خلال مشاركتنا في حملة رمضان أمان وكذلك معايدة جنودنا البواسل فحاولنا ان ندخل الفرح والسرور على فئات وجب علينا مشاركتها فرحة العيد، ولنا إن شاء الله في هذه المبادرة سبع زيارات للمرضى في عدد من المستشفيات مثل مدينة الملك فهد الطبية مستشفى الحياة مستشفى الملك سلمان مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وكذلك مستشفى اليمامة ومدينة الملك سعود الطبية ‏ولا ننسى نصيب كبار السن لنا زيارة لدار المسنات وكذلك زيارة لمركز التأهيل الشامل للاناث ولنا هدف كبير إن شاء الله بتحقيق الفرح وإدخال السرور لـ جميع فئات المجتمع وجميع المتطوعين في فريق أصدقاء العطاء يسعون جاهدين لتحقيق هذا الهدف وكل الشكر والتقدير لجميع المتطوعين المبادرين لخدمة المجتمع لاحرمهم الله الاجر.