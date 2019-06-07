عصير الطماطم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت نتائج دراسة يابانية أن تناول كوب من عصير الطماطم ” البندورة ” يوميًا لمدة عام، يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ.

حيث يحتوي عصير الطماطم على توليفة مغذيات أهمها ” الكاروتينات، وفيتامين أ، والكالسيوم، وحمض الغاما ” ، فهي تقلل من ضغط الدم المرتفع.

وعن الدراسة، فقد شارك فيها 127 شخصاً بينهم 65 مريضاً بارتفاع ضغط الدم، وطُلب منهم تناول كوب من عصير الطماطم كل يوم.

وأظهرت النتائج أن ضغط الدم المرتفع انخفض من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 لدى جميع المرضى المشاركين في الدراسة، وذلك بعد مرور عام على تناول كوب يومي من عصير الطماطم.