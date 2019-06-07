مقاتلات F-35 كلمة السر.. أمريكا تصدم تركيا بقرار عنيف

واشنطن(صدى):

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35، عقب تصاعد وتيرة الخلاف بشأن عزم أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

واندلع نزاع معلن بين البلدين منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتعتزم تركيا شراءها أيضا.

وأكدت أمريكا إنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية لكنها تفادت حتى الآن اتخاذ خطوات لكبح أو وقف التدريب المزمع للطيارين الأتراك.