ليبيا تدمر طائرة مسيرة تركية

طرابلس(صدى):

استهدف الجيش الليبي، في وقت مبكر الجمعة، طائرة مسيرة تركية، في القسم العسكري من مطار معيتيقة بطرابلس الليبية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكنت مقاتلات القوات الجوية، من الإغارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة وتدمير طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية؛ فيما كانت غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت فجر الخميس أن الطائرات الحربية التابعة للجيش نفذت غارة طائرة مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق الليبية.

وجاء ذلك بعد أن هبطت في مطار معيتيقة بطرابلس بذخيرتها؛ حيث أكد الجيش في بيان رسمي أن الغارة لم تلحق أضرارا بمرافق المطار المدني.