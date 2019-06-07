أمانة العاصمة المقدسة تعلق على فيديو فرقة ” الهيب هوب “

حسين العلي(صدى):

بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في إحتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرض بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد.

عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في إحتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لايتعارض مع قدسية مكة المكرمة

وحيث أن الجهة القائمة على إختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة رغم تأكيدنا على اخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها .

وبناء على ذلك فقد اصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الإحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً .