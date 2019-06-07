قطر تزيف مشاهد مفبركة تزعم اقتحام الحوثيين للخوبة

طلال الضوي(صدى):

لا تدخر قطر ووسائل الإعلام غير الأخلاقية التي تدعمها، جهدًا في نشر وتلفيق الأكاذيب؛ حيث نشرت مقطع فيديو مفبرك يزعم أنه لقصف الحوثيين واستيلائهم على مناطق في الخوبة جنوب المملكة.

واتضح من بحث سريع على يوتيوب، ومقارنة بسيطة، أن الفيديو قديم، ويعود لأعمال شغب حصلت في إحدى الدول المجاورة عام 2014.

وتجدر الإشارة، إلى أن ذلك يأتي في وقت تتلقى ميليشيات الحوثي ضربات موجعة في العديد من المناطق اليمنية، كان آخرها في الضالة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على العديد من المناطق.