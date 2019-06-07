بالفيديو.. أنغام وحسين الجسمي يشعلان حفلات المملكة
قدمت الهيئة العامة للترفيه، أمس الخميس، العديد من الحفلات أحياها فنانون عرب في المملكة؛ حيث أحيت الفنانة أنغام حفلات الرياض بـ ” وين تروح ما يمديك لو ترقى السما باجيك ” .
وفي السياق نفسه، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الحضور في الأحساب برائعة ” سلمان الشهامة ” من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما شاركت الفنانة نوال الزغبي في حفلات الأحساء بأغنيتها ” كده باي ” من الألبوم الأخير.
وانطلق الفنان خالد عبد الرحمن، في إحياء حفلات الطائف برائعته ” يا عذابي.. كيف أنا بقوى عذابك .. لا صار في بعدك عذاب وفي قربك عذاب ” .
#وين_تروح مايمديك لو ترقى السما باجيك
حتى لو تحب ثاني بشارك من يحبك فيك
حفل النجمة #انغام_في_الرياض#حفلات_العيد_السعودية#موسم_العيد#مواسم_السعودية#هذا_العيد pic.twitter.com/1kjaW8SmUX
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 6, 2019
#فيديو#حسين_الجسمي يشدو برائعة "سلمان الشهامة" من كلمات سمو الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد#حسين_الجسمي_في_الدمام#حفلات_العيد_السعودية#هذا_العيد#مواسم_السعودية@EidSeason pic.twitter.com/NDIna61zyq
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 5, 2019
#فيديو
تفاعل كبير من الجمهور مع النجمة #نوال_الزغبي في أحدث أغنياتها "كده باي" من الألبوم الأخير..#نوال_في_الأحساء#حفلات_العيد_السعودية#هذا_العيد#موسم_العيد#مواسم_السعودية@EidSeason pic.twitter.com/C0YMuXA6VE
— روتانا موسيقى #هذا_العيد (@RotanaMousicaTV) June 6, 2019
يا عذابي.. كيف أنا بقوى عذابك
لا صار في بعدك عذاب وفي قربك عذاب
يا شبابي.. زينة أيامي شبابك..
لك في حياتي حساب ونسيانك حساب#خالد_عبدالرحمن_الطائف#حفلات_العيد_السعودية#هذا_العيد#مواسم_السعودية#موسم_العيد@EidSeason pic.twitter.com/qvHQatS8fq
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 5, 2019
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