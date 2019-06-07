بالفيديو.. أنغام وحسين الجسمي يشعلان حفلات المملكة

أميرة خالد(صدى):

قدمت الهيئة العامة للترفيه، أمس الخميس، العديد من الحفلات أحياها فنانون عرب في المملكة؛ حيث أحيت الفنانة أنغام حفلات الرياض بـ ” وين تروح ما يمديك لو ترقى السما باجيك ” .

وفي السياق نفسه، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الحضور في الأحساب برائعة ” سلمان الشهامة ” من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما شاركت الفنانة نوال الزغبي في حفلات الأحساء بأغنيتها ” كده باي ” من الألبوم الأخير.

وانطلق الفنان خالد عبد الرحمن، في إحياء حفلات الطائف برائعته ” يا عذابي.. كيف أنا بقوى عذابك .. لا صار في بعدك عذاب وفي قربك عذاب ” .