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المملكة والإمارات والنرويج يكشفون تفاصيل عن الهجوم على 4 ناقلات

المملكة والإمارات والنرويج يكشفون تفاصيل عن الهجوم على 4 ناقلات
عادل الحربي(صدى):

أرسلت المملكة والإمارات والنرويج، اليوم الجمعة، خطابًا إلى الأمم المتحدة بأن الهجمات على 4 ناقلات قبالة ساحل الإمارات في مايو كانت معقدة.

وجاء في الخطاب، أن الهجمات جاءت بمشاركة دولة على الأرجح؛ بينما لم يوضح الخطاب أي دولة تحديدا تقف وراء الهجمات.

وأشارت إلى أن الألغام المستخدمة في الهجوم تم وضعها على السفن بواسطة غواصين كانوا في زوارق سريعة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 51 دقيقة

لم يوضّح الخطاب أي دولة تحديدا ؟ يعني متروك للجميع ان يخمنّوا ؟ ممكن ” دولة الحمدين?” ” جزيرة شرق سلوي؟” ” راعية الارهاب؟” ام دولة اخري نرعب من مجرد ذكر إسمها؟

[ عدد التعليقات: 26020 ] نشر منذ 42 دقيقة

وجاء في الخطاب، أن الهجمات جاءت بمشاركة دولة على الأرجح؛ بينما لم يوضح الخطاب أي دولة تحديدا تقف وراء الهجمات.
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هههههههههههههههههههههههههههههههه
الضاهر ان العله باطنيه

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