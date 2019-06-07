ترامب يصف إيران بـ ” الفاشلة ” .. ويؤكد: راعية للإرهاب بلا جدال

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن إيران فاشلة كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي؛ مؤكدًا أنها ما زالت راعية للإرهاب بلا جدال.

وأوضح ترامب: ” عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال ” ، متابعًا: ” إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة ” .

وجاء ذلك قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال.