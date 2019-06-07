ترامب يصف إيران بـ ” الفاشلة ” .. ويؤكد: راعية للإرهاب بلا جدال
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن إيران فاشلة كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي؛ مؤكدًا أنها ما زالت راعية للإرهاب بلا جدال.
وأوضح ترامب: ” عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال ” ، متابعًا: ” إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة ” .
وجاء ذلك قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال.
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