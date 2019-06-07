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وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم شاحنة بحافلة معتمرين بتبوك

وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم شاحنة بحافلة معتمرين بتبوك
محمود البلوي(صدى):

صرح مصدر بإدارة مرور منطقة تبوك أن غرفة العمليات بمرور محافظة املج تلقت بلاغ بتاريخ 1440/10/3عند الساعة (5:45م) عن وجود حادث تصادم بطريق (املج – الوجه) على مسافة (90كلم) عن محافظة املج وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الحوادث للموقع وعند مباشرة الحادث اتضح انه عبارة عن تصادم بين شاحنة وحافلة تقل معتمرين عدد (33شخص) .

نتج عن الحادث وفاة واحدة وعدد( 12) اصابة متوسطة وعدد (8) إصابات بسيطة وتم التعامل مع الحادث ورفع المخلفات وابعاد السيارات ومتابعة إجراءات المتوفي والمصابين.


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