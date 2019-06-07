بعد نصبه على شاب من ذوي الهمم.. القبض على محتال السوشيال ميديا بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة جدة، من القبض على المحتال أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذي نصب على شاب من ذوي الهمم، بعد أن طلب منه تحويل مبلغ 1000 ريال، وعندما قام بتحويل المبلغ له فوجئ بأنه لا يرد على اتصالاته.

وتعود القصة، إلى اتهام شاب من ذوي الهمم لأحد مشاهير السوشيال ميديا بالنصب عليه، راويًا التفاصيل: ” يعرف حالتي، ومن إيش أشتكي، وطلب مني تحويل مبلغ 1000 ريال لعمل حساب (باي بال) حتى أتمكن من طلب أجهزة من خارج السعودية، وللأسف عندما وصله التحويل أصبح لا يرد على اتصالاتي. والشخص معروف لدي، ولكن علمت أنه حرامي، سرقني وسرق أناسًا غيري. أتمنى يرجع حقي وحق الناس الذين سرقهم ” .

وأكد أن المشهور قام بعمليات نصب واحتيال ضد أشخاص آخرين خلال الأشهر الأربعة الماضية، تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال مثبتة بحوالات بنكية؛ حيث كان يوهم الأشخاص بزيادة المبالغ التي يقومون بتحويلها له؛ فيقوم بإيهام المتابعين بأن أشخاصًا كُثرًا قاموا بالتحويل له، ويعرض صور حوالات بنكية مزورة وغير صحيحة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا ” سناب شات ” .