حقيقة انفجار قنبلة في حفل ماريا قحطان بمهرجان عدن

أميرة خالد(صدى):

ذكرت أنباء، انفجار قنبلة في الحفل الذي أحيته الطفلة الفنانة ماريا قحطان، أمس الخميس، في ملعب المنصورة بمدينة عدن؛ حيث كشفت عن وقوع قتلى وجرحى لتخرج الفنانة الصغيرة وتكشف الحقيقة.

ومن جانبه، أوضح أحد أقرباء الطفلة حقيقة الانفجار قائلًا: ” لقد جرى الحفل بصورة ممتازة، وكان الحضور كثيف والتفاعل ممتاز. وبعد انتهاء الحفل غادرنا مكان الحفل وسط تشجيع الجماهير ” ، مضيفًا: ” وعندما كنا في طريقنا إلى مقر إقامتنا وصلتنا أخبار أن هناك من ألقى قنبلة صوتية خلف الملعب ” .

وتابع: ” وقد تدافع الناس عند سماعهم لصوت الانفجار وغادروا الملعب ولم يسقط أي قتيل أو جريح كما روجته بعض وسائل الاعلام ” ؛ فيما أكدت ماريا على سلامتها، قائلةً: ” أنا الآن في مقر إقامتي.. وسيل الاتصالات التي لم تنقطع للإطمئنان عني.. ” .